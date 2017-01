Roupeiro português estreia-se como guarda-redes de hóquei no gelo

Para já, Jorge Alves ainda não sabe se voltará a ser uma opção para os próximos jogos da liga americana ou se continuará, como até aqui, a servir a equipa como técnico de equipamentos.

Jorge Alves, um português de 37 anos, que trabalha desde 2013 como técnico de equipamento da equipa de hóquei de gelo Carolina Hurricanes, nos EUA, viu a sua vida mudar no último dia de 2016. O roupeiro estreou-se como guarda-redes profissional na liga NHL, ao substituir o jogador Sebastían Aho, nos sete segundos finais do jogo.Antes de se tornar técnico de equipamentos da equipa norte-americana, Jorge Alves já tinha jogado em divisões inferiores e na Universidade da Carolina da Norte. Dias antes do jogo contra os Tampa Bay Lightning, o português já tinha assinado um contrato temporário para substituir o jogador Eddie Lack, que estava impossibilitado de jogar devido a uma lesão, o que lhe permitiu realizar o sonho de jogar na liga americana."Este foi um dia inesquecível. Eu já estou com a equipa há muito tempo e sempre patinei com eles nos treinos. Até havia a brincadeira de que um dia eu iria jogar com eles. Hoje foi o dia!", contou o lusodescendente à imprensa americana, que se estreou na pista de gelo com o número 40 na camisola.