RTP anuncia que não transmite o Paços de Ferreira-FC Porto e critica Liga

Estação Pública acusa Liga de não cumprir o contrato. Jogo só vai passar na SportTV.

Por Lusa | 19:05

A RTP anunciou que, por razões a que é alheia, não transmitirá hoje o jogo Paços de Ferreira-FC Porto, da 3.ª jornada da Taça da Liga de futebol, e criticou a postura da Liga de clubes



"A Liga de clubes informou a RTP que não dá autorização para a transmissão deste jogo, apesar do contrato existente entre as duas organizações, justificando a decisão com o facto da Sport TV considerar ter direito a dar o jogo em exclusivo", refere um comunicado divulgado na página de Facebook da RTP.



A estação pública de televisão considera que a postura da Liga "viola o direito de primeira escolha do contrato assinado entre as duas entidades" e lamenta "o enorme transtorno causado" aos seus telespetadores.



O Paços de Ferreira e o FC Porto jogam hoje, às 20:15, a terceira jornada da Taça da Liga, à mesma hora que o Rio Ave recebe o Leixões, também a contar para o grupo D.