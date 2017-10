Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Dias intocável na defesa do Benfica

Jovem está a afirmar-se no onze e foi um dos melhores frente ao Manchester United.

Por João Pedro Óca | 16:48

Rúben Dias foi um dos melhores do Benfica no último jogo com o Man. United e provou num jogo de elevada exigência que está preparado para agarrar o lugar ao lado de Luisão no centro da defesa. Rui Vitória ficou extremamente agradado com a prestação do jovem de 20 anos no encontro da Liga dos Campeões e prepara-se para o voltar a lançar no onze amanhã com o Desportivo das Aves.



O treinador acredita que o internacional sub-21 tem capacidade para ser um dos esteios da defesa e vai manter a aposta nos próximos jogos. Rúben Dias começou a época na sombra dos defesas-centrais que transitaram das últimas épocas, como Lisandro ou Jardel, mas foi conquistando o seu espaço e, nos jogos em que foi chamado ao onze, justificou a opção e agora está de pedra e cal.



A personalidade, a capacidade física e o forte jogo aéreo são características que saltam à vista no jovem. De resto, Rui Vitória já assumiu que não olha para a questão da idade para escalar a equipa inicial e a prova disso é que lançou outros jovens como Svilar (18 anos) e Diogo Gonçalves (20) no duelo com o United e deverá manter as opções frente ao Desp. Aves. O belga já foi mesmo confirmado no onze pelo treinador.



Rúben Dias foi promovido da equipa B esta época e estipulou o objetivo de se afirmar no onze, na companhia de um dos seus ídolos, Luisão, no eixo defensivo. Foi precisamente ao lado do capitão que se estreou no Bessa e que alinhou nos últimos dois encontros, diante de Olhanense e Man. United, nos quais não comprometeu e mostrou qualidades que impressionaram o treinador.



Na quarta-feira passou no teste de marcar Lukaku, um dos melhores avançados do Mundo, com uma prestação que despertou a cobiça de clubes como o Inter e até motivou elogios de José Mourinho. "Esteve sólido e compacto", disse.



Jonas espreita regresso ao onze

Jonas deverá regressar ao onze no jogo de amanhã frente ao Desp. Aves, uma vez que Rui Vitória pondera desfazer o esquema de três médios que utilizou frente ao Man. United e voltar a apostar numa fórmula com dois avançados.



Assim, o brasileiro, que foi suplente na última quarta-feira, poderá surgir na frente ao lado de Raúl Jiménez ou Seferovic. Filipe Augusto deverá ser preterido.