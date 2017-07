Rúben Neves nos 'lobos' por 17 milhões

Clube de Nuno Espírito Santo leva o jogador num acordo válido por cinco temporadas.

Por Mário Pereira | 09.07.17

O Wolverhampton tornou ontem oficial a contratação do médio Rúben Neves. O jogador de 20 anos que representava o FC Porto assina um contrato válido por cinco temporadas com os ‘Wolves’ (Lobos) equipa treinada por Nuno Espírito Santo, do segundo escalão do futebol inglês.Os números do negócio não foram avançados pelo Wolverhampton, que fez o anúncio oficial da contratação através da rede social Twitter. Algumas verbas têm sido avançadas pela imprensa britânica, com o insuspeito ‘Independent’ a revelar que o acordo ronda os 15 milhões de libras, ou seja, cerca de 17 milhões de euros.Com este encaixe, o FC porto chega perto de 67 milhões de euros em vendas de passes de jogadores neste defeso. A lista dos restantes negócios pode ser consultada em anexo.Citado pelo site oficial do Wolverhampton, Rúben Neves diz estar "muito entusiasmado". E acrescenta: "É um grande clube e espero ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Sempre quis jogar em Inglaterra". Sobre o reencontro com o técnico com quem trabalhou no FC Porto na época passada, referiu: "É uma grande oportunidade trabalhar com um grande treinador."Nuno Espírito Santo, igualmente em declarações ao site do clube, adiantou: "Conheço-o bem. Trabalhei com ele a época passada e é um bom jogador. Quando um jogador é capitão de uma equipa como o FC Porto, isso representa muito. Estou muito contente por ter chegado [ao Wolverhampton]. Será um grande desafio para ele."