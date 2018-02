Ruben Neves responde a Casillas sobre polémica do Tondela-Sporting

"Calma amigo, se na quarta for o Capela jogam 90 minutos", escreveu o ex-jogador do FC Porto.

12:35

Iker Casillas usou as redes sociais para comentar o final do Tondela-Sporting, que terminou com vitória dos leões depois de Coates ter marcado um golo aos 98 minutos. O guardião espanhol referiu-se ao tempode compensação atribuído pelo árbitro João Capela como "o trunfo infinito" e o ex-dragão Ruben Neves respondeu-lhe.

No Twitter, o médio do Wolverhampton, escreveu: "Calma amigo, se na quarta for o capela jogam 90 minutos".





