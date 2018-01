Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Ribeiro diz que Sporting “é o melhor clube português”

Jogador ansioso por trabalhar com Jorge Jesus. Deve custar 500 mil euros.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:50

Rúben Ribeiro foi esta quinta-feira apresentado como jogador do Sporting e não escondeu a vontade de evoluir com o novo treinador. "Apesar de ter 30 anos, não quer dizer que saiba tudo. Vou trabalhar e acredito que vou ser melhor jogador com Jorge Jesus", disse ao canal do clube, o extremo ex-Rio Ave que deve custar cerca de 500 mil euros aos cofres do clube de Alvalade.



Viajou ontem para Lisboa, na companhia do empresário João Pinheiro, para assinar com os leões para as próximas duas épocas e meia.



Rúben Ribeiro mostrou-se determinado em ajudar o Sporting a pôr um fim ao jejum de títulos no campeonato, que dura desde 2002, mas também em alcançar os restantes troféus das provas em que os leões estão inseridos. "Todos os sportinguistas sabem que o mais importante é ser campeão nacional, mas o Sporting está em todas as frentes, por isso não podemos pensar só no título de campeão nacional, mas sim em todas as competições".



O jogador, que esteve perto de reforçar o rival FC Porto, não escondeu o orgulho em poder vestir a camisola verde e branca: fica com o número 7. "Estar no Sporting é chegar ao escalão mais alto do futebol português. Na minha opinião, é o melhor clube português".



PORMENORES

O 7 ‘amaldiçoado’

Rúben Ribeiro vai usar o ‘amaldiçoado’ 7. Um número que em Alvalade está associado a insucessos desportivos ou graves lesões dos jogadores que o usaram: Sá Pinto, Iordanov, Leandro, Delfim, Niculae, Izmailov, Bojinov, Jeffrén e Shikabala.



Conflito resolvido

O conflito entre Bas Dost e Ristovski está resolvido, sabe o CM. Os dois tiveram uma discussão no final do jogo com o C. Piedade, porque Bas Dost não ficou agradado por Ristovski não ter colocado a bola fora, para que o holandês fosse assistido, quando estava no chão.