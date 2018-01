Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rúben Ribeiro no Sporting só após a Taça

Negócio da transferência levanta questões éticas, mas está dentro da legalidade.

08:41

Rúben Ribeiro já foi anunciado como reforço do Sporting, mas continua a jogar pelo Rio Ave, apresentando-se em Alvalade apenas no dia 11 de janeiro, depois de atuar na véspera pelos vila-condenses com o D. Aves nos ‘quartos’ da Taça de Portugal.



Os leões confirmaram a contratação do jogador, de 30 anos, na tarde de sábado passado, mas à noite Rúben Ribeiro ainda alinhou no Sp. Braga-Rio Ave (2-1). Esta situação levantou questões éticas pelo facto de os leões terem oficializado o atleta num momento em que ele continua a fazer parte dos quadros de outra equipa que disputa as mesmas competições.



De acordo com os regulamentos não há nenhuma ilegalidade e os leões até estão sujeitos ao risco de o seu reforço contrair uma lesão ainda ao serviço do Rio Ave.



Fonte do Sporting disse ao CM que o contrato do jogador já previa esta situação e que o atleta só ingressaria nos trabalhos às ordens do técnico Jorge Jesus no dia 11 de janeiro, tal como acordado.



A decisão de avançar oficialmente com o nome de Rúben Ribeiro prendeu-se com o facto de Bruno de Carvalho pretender dar três prendas no Dia de Reis a Jesus, juntamente com os também médios Wendel (Fluminense) e Misic (Rijeka).



O Sporting paga 400 mil euros pelo atleta, que vai receber um prémio de assinatura de 250 mil euros e terá um vencimento de 45 mil euros por mês.



Tobias Figueiredo pode ser emprestado ao Rio Ave, se o clube libertar Marcelo já em janeiro.