Rúben Semedo pode sair da prisão em 15 dias

Futebolista português está em preso preventivamente desde quinta-feira em Valência.

Rúben Semedo, futebolista internacional português, em prisão preventiva desde quinta-feira na cadeia de Picassent, em Valência, por ter espancado e ameaçado de morte, com o auxílio de dois comparsas, o franco-marroquino Daniel Lopez Bonde, poderá sair da prisão dentro de 15 dias.



Bebiano Gomes, advogado do jogador dos espanhóis do Villarreal, disse ao CM que esse é o tempo previsível de análise do recurso judicial à medida de coação aplicada ao futebolista por uma juíza de um tribunal de Valência.



Recurso "que vai dar entrada na quarta-feira no tribunal superior da comunidade valenciana".



No caso de essa revisão ser favorável aos interesses do jogador, a medida de coação pode ser aligeirada e Rúben Semedo sairá da cadeia.



Entretanto, o futebolista ex-Sporting foi este domingo transferido para outra ala da cadeia Picassent. Segundo Bebiano Gomes, Rúben Semedo "terá ali acesso a cuidados médicos e a um ginásio, devido à lesão, e a uma alimentação diferente dos outros reclusos".