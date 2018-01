Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Costa lembra Eusébio como "marca eterna" para Portugal

Administrador da SAD do Benfica rejeitou ainda comparações entre Eusébio e Cristiano Ronaldo.

Por Lusa | 19:48

O administrador da SAD do Benfica, Rui Costa, recordou esta-quinta Eusébio como uma "marca eterna" para Portugal, no dia que faria 76 anos, e rejeitou comparações com Cristiano Ronaldo como o melhor português de sempre.



"Eusébio é uma marca eterna para o país, não é só para o Benfica. O Eusébio é um símbolo do país, por tudo o que deu à seleção nacional e ao país em si", começou por dizer sobre a antiga glória das 'águias', que morreu em 05 de janeiro de 2014.



Numa cerimónia realizada no Palácio Foz, em Lisboa, que serviu para apresentar a marca do 'pantera negra', denominada de artEUSEBIOheart, Associação social, cultural e desportiva, precisamente no dia em que o Eusébio "faz" 76 anos de vida, nas palavras de Rui Costa.



"Ele faz anos hoje, não fazia, faz. Uma pessoa eterna não fazia anos, faz. Uma pessoa com esta grandeza será eterna e esta iniciativa vem enaltecer o seu nome. A família merece isto", salientou.



Rui Costa rejeitou ainda comparações entre Eusébio e Cristiano Ronaldo no que respeita ao melhor futebolista de sempre do futebol português.



"Para se dizer bem de um jogador não é preciso dizer mal de outro. Cada um marca uma geração que fica à discussão de quem é o melhor de sempre. É mais um sinal da grandeza do futebol português. Eusébio marca uma história antes de Ronaldo, será sempre o rei". sublinhou.



Contudo, o antigo internacional não deixa de enaltecer de igual modo a carreira do avançando do Real Madrid: "Queremos que Cristiano não fique na história do futebol português e mundial? Isso seria impossível, por todo o mérito que tem também."



A marca da antiga lenda dos 'encarnados' tem como objeto social a promoção de atividades sociais, culturais, recreativas, desportivas e ambientais, em colaboração com outras entidades, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, visando o desenvolvimento dos cidadãos a nível social e cultural.



Participa também na defesa e divulgação do património cultural português e incentiva as crianças e jovens a despertar o interesse pela arte, promovendo iniciativas, nomeadamente concursos de arte nas escolas e nas universidades.



Fortalece laços de solidariedade e cooperação com outras entidades cujo objeto e princípios sejam complementares ao objeto da Associação artEUSEBIOheart.