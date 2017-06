Rui Costa mais perto da liderança

Rui Costa no segundo lugar da etapa rainha





A etapa de hoje (160,8 quilómetros entre Zernez e Sölden, na Áustria) volta a ser de alta montanha, com uma contagem de montanha de categoria especial que coincide com a meta. Para ver, em direto, às 15h02, na CMTV (canal 8 MEO e NOS).

O que achou desta notícia?







20% Muito insatisfeito

20% 10%

10%



70% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







20% Muito insatisfeito

20% 10%

10%



70% Muito satisfeito pub

Rui Costa (Team Emirates) foi ontem segundo classificado na etapa rainha da Volta à Suíça em bicicleta e está agora a 54 segundos da liderança da corrida, transmitida em direto e em exclusivo na CMTV.O ciclista português aproveitou a descida final para fugir aos outros favoritos. Só foi batido na chegada a La Punt pelo italiano Domenico Pozzovivo, o único dos candidatos à vitória final que se conseguiu superiorizar na última contagem de montanha de categoria especial do dia.Pozzovivo, da AG2R, assumiu mesmo a liderança na classificação geral, com o mesmo tempo do também italiano Damiano Caruso (BMC).