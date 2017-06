Rui Costa sobe ao oitavo lugar na geral

Rui Costa sobe na Volta à Suíça





Na quarta-feira, o pelotão vai disputar a quinta de nove etapas, com 222 quilómetros entre Bex e Cevio, enfrentando duas contagens de montanha.



Na quarta-feira, o pelotão vai disputar a quinta de nove etapas, com 222 quilómetros entre Bex e Cevio, enfrentando duas contagens de montanha.

O português Rui Costa (UAE Team Emirates) subiu esta terça-feira ao oitavo lugar da Volta à Suíça em bicicleta, agora liderada pelo italiano Damiano Caruso (BMC), após a quarta etapa, vencida pelo norte-americano Larry Warbasse (Aqua Blue Sport).Warbasse foi o primeiro a completar os 143,2 quilómetros da primeira tirada de montanha da corrida helvética, entre Berna e Villars-sur-Ollon, onde chegou com 40 segundos de vantagem sobre o trio liderado por Caruso e que integrava ainda o holandês Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) e o esloveno Simon Spilak (Katusha-Alpecin).Rui Costa terminou na 10.ª posição, 1.34 minutos depois do vencedor, Nelson Oliveira chegou no 48.º lugar, a 7.54 de Warbasse, à frente do australiano Michael Matthews (Sunweb), que liderava a corrida e não foi além do 55.º posto, a 15.28.Após a viagem, com duas contagens de montanha, a última coincidindo com a meta, Rui Costa, vencedor da prova em 2012, 2013 e 2014, subiu 10 posições para o oitavo lugar, ficando a 1.10 minutos Caruso, que detém 15 segundos de vantagem sobre Kruijswijk, segundo classificado, e 24 sobre o compatriota Domenico Pozzovivo (AG2R) e Spilak, terceiros.