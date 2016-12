Rui Costa suspenso por 15 dias por altercações com o Arouca

Afinal não é só não em Alvalade que há problemas no túnel com o Arouca. Rui Costa, administrador da SAD do Benfica e Joel Pinho, diretor desportivo do Arouca e filho do presidente do clube, envolveram-se numa confusão após o jogo entre os dois clubes disputado em Arouca, em setembro. Foram expulsos, já depois da partida terminada.



Os castigos foram agora aplicados pela Federação Portuguesa de Futebol. Rui Costa foi suspensa por 15 dias e terá de pagar uma multa de 765 euros. Joel Pinho paga 87 euros. José Cândido Costa, médico do Arouca, também foi punida. Terá de pagar multa de 230 euros.



Lembre-se que o Benfica ganhou a partida por 2-1.













