Rui Costa termina em quinto lugar da volta à Suíça em bicicleta

O australiano Rohan Dennis, da BMC, foi o mais rápido no contrarrelógio e confirmou-se como um dos melhores do Mundo na especialidade.Já Nélson Oliveira, tricampeão nacional de contrarrelógio, foi 25º na etapa de ontem e terminou a Volta à Suíça na 38ª posição.

Rui Costa terminou este domingo a Volta à Suíça em bicicleta no quinto lugar da classificação geral.O português da Team Emirates foi 17º no contrarrelógio individual da última etapa e não conseguiu assim a quarta vitória na corrida, que foi transmitida em direto e em exclusivo para Portugal pelaA vitória final foi para o esloveno Simon Spilak (Katusha), que geriu ontem, sem problemas, a vantagem que tinha sobre os outros favoritos. O pódio ficou completo com o italiano Damiano Caruso (BMC), que ficou no segundo lugar, e ainda com o holandês Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo).