Rui Costa vence etapa rainha da Volta a San Juan

O ciclista português Rui Costa (UAE Abu Dhabi) regressou esta sexta-feira às vitórias, ao vencer isolado a etapa rainha da Volta a San Juan (Argentina), no Alto Colorado.



Rui Costa, que não vencia desde que se sagrou campeão nacional de fundo, a 28 de junho de 2015, foi o primeiro a passar na contagem de primeira categoria, colocada no final dos 162,4 quilómetros da quinta etapa, que partiu de Chimbas, com o tempo de 4:15.04 horas.



Atrás de si chegaram o colombiano Rodolfo Torres (Androni Giocattoli), segundo a três segundos, e o argentino Ricardo Escuela (Agrupacion Virgen de Fátima), terceiro a sete.









Costa está a 26 segundos do ciclista da Trek-Segafredo, que tem uma vantagem de 14 segundos sobre o espanhol Óscar Sevilla (Medellin-Inder).



Rafael Reis, o outro português em prova, foi 23.º, a 2.14 minutos do seu compatriota.



O corredor da Caja Rural é 14.º na geral individual, a 2.36 minutos de Mollema.



No sábado, disputa-se a sexta e penúltima etapa, uma ligação de 185,7 quilómetros, com início e final em Pocito.



O português, que deu a primeira vitória à novíssima UAE Abu Dhabi, subiu ao quinto lugar da geral, que passou a ser liderada pelo holandês Bauke Mollema, quinto na etapa.Costa está a 26 segundos do ciclista da Trek-Segafredo, que tem uma vantagem de 14 segundos sobre o espanhol Óscar Sevilla (Medellin-Inder).Rafael Reis, o outro português em prova, foi 23.º, a 2.14 minutos do seu compatriota.O corredor da Caja Rural é 14.º na geral individual, a 2.36 minutos de Mollema.No sábado, disputa-se a sexta e penúltima etapa, uma ligação de 185,7 quilómetros, com início e final em Pocito.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito