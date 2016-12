Rui Fonte:"Rafa tem qualidade para ser a figura do campeonato"

– A vitória com o Sporting veio moralizar depois de uma semana complicada?

– Acho que ajudou, obviamente, a dissipar qualquer dúvida sobre a equipa e o clube, existe muita qualidade na equipa e conseguimos provar isso. Mas também sabemos que há um caminho longo pela frente e não é um jogo e uma vitória que nos vão fazer perder o foco.



–A que se deveu essa grande resposta em Alvalade?

– Como disse anteriormente foi para dissipar qualquer dúvida que tinham da equipa, queríamos mostrar a nossa qualidade e com um grande caráter e sentido de responsabilidade conseguimos.



– O que lhes disse Abel Ferreira antes do jogo?

– O mister apenas apelou ao nosso orgulho, que o encarássemos com paixão, e foi isso que fizemos.



– Que opinião tem de Jorge Simão, novo técnico?

– Já tinha trabalhado anteriormente com o mister e tenho a melhor opinião: uma pessoa dedicada, séria e leal.



– Foi uma desilusão sair da Liga Europa da forma como aconteceu?

– É sempre difícil sair de uma competição importante tão precocemente, tendo como objetivo mínimo passar a fase de grupos, mas temos de olhar para as duas competições que restam [Liga e Taça da Liga] com a maior ambição possível.



– O Benfica é a equipa mais forte da Liga neste momento?

– Sim, principalmente porque é líder do campeonato e depois porque na maior parte dos jogos tem sido superior aos adversários.



– Conhece bem Rafa. Acha que pode ser a figura deste campeonato?

– Conhecendo-o tão bem, acredito que sim, mas o futebol tem muitas condicionantes. Creio que tem qualidade para isso.



–Até onde pode ir este Sp. Braga?

– Estabelecemos a meta dos 65 pontos e temos esses pontos como objetivo. Jogo a jogo, sempre com a máxima ambição, vamos ver até onde conseguimos ir.



–Atravessa um bom momento. As lesões já fazem parte do passado?

– Eu quero acreditar que sim, pelo tempo que estive parado, seria difícil estar parado outra vez.



–Sente que podia já estar num outro patamar na carreira se não tivessem acontecido?

– É difícil de responder porque não sei que decisões tomaria. Mas, por estranho que pareça, estar parado ajudou--me bastante com o meu futebol, tive oportunidade de ver bastante futebol e aprender simplesmente a observar.



– A saída do Sporting (formação) para o Arsenal foi um erro?

–Pelo contrário, encaro que aproveitei a oportunidade de uma vida, porque provavelmente não viverei mais aquilo que passei no Arsenal, ajudou-me não só como jogador, mas principalmente como homem. Preparou-me para a vida, porque fui sozinho para lá e tive de me fazer adulto cedo.



– Ainda sonha com a seleção principal?

- A Seleção, enquanto puder, será sempre um objetivo, agora tenho consciência de que tenho de trabalhar bastante e fazer a minha a parte para poder conseguir ser chamado.



– André Silva é o avançado que a Seleção precisa para os próximos anos?

– Tem correspondido bastante bem, tanto no clube como na Seleção, por isso é justo dizer que sim.



– Tem-se falado do interesse do United no seu irmão. Tem lugar neste Man. United?

– Eu acredito que sim, agora se for verdade, falta concretizar-se.



–Como é morar numa cidade mais pequena que a capital?

– Gosto muito de Braga. Não há o stress de Lisboa, e principalmente é uma cidade amigável, de gente muito boa.



– Que gosta de fazer quando não está a jogar ou a treinar, além de estar com a família?

– Sem duvida que é a PlayStation, cinema e ver séries.



Sem dúvida que sim. Não tendo a oportunidade de continuar no Benfica, depois do que conquistámos na época passada ao serviço deste clube só faria sentido voltar. Foi sempre a minha prioridade.– Não faz sentido pensar nisso agora porque sou jogador do Braga, estou feliz com a opção que tomei e sou muito feliz aqui. Vivo do presente.– Não poderia ficar chateado, sempre foi correto comigo e, no fundo, os treinadores têm de tomar decisões.– Como o mister [Jorge Simão] disse na sua apresentação, depois de conseguirmos chegar ao terceiro lugar, não faria sentido dizer que vamos lutar pelo quarto. Mas, acima de tudo, olhamos para nós e para o desafio que lançámos a nós mesmos de fechar este campeonato com um mínimo de 65 pontos.