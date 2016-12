Rui Oliveira arbitra Vitória de Setúbal-Sporting

O que achou desta notícia?







O árbitro Rui Oliveira, da associação do Porto, foi designado para dirigir o Vitória de Setúbal-Sporting, jogo da terceira jornada do grupo A da Taça da Liga de futebol, agendado para 04 de janeiro.De acordo com a lista de nomeações do conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Luís Godinho, da associação de Évora, vai dirigir o Moreirense-FC Porto, na terça-feira, da terceira jornada do grupo B, enquanto Manuel Oliveira, da associação do Porto, vai arbitrar o Benfica-Vizela, da segunda jornada do grupo D, na terça-feira.