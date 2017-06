Rui Patrício diz que Portugal veio à Rússia conquistar o troféu

"Estar aqui não é para todos. Não são todos que podem cá estar. Só os campeões. Estamos aqui para desfrutar, como fizemos no Europeu e noutras competições, e dar o nosso melhor", referiu o jogador, de 29 anos.O guarda-redes português, que deverá somar no domingo a 60 internacionalização 'AA', desvalorizou que a seleção nacional seja apontada como uma das favoritas à vitória."Temos é que demonstrar isso dentro de campo. Não vale a pena estarmos a dizer que somos favoritos ou não. Estamos cá para ganhar e jogar bem. Se não for possível jogar bem, o importante é ganhar", considerou o guardião do Sporting.Questionado sobre se sente como um dos melhores guarda-redes do mundo da atualidade, Rui Patrício desvalorizou o 'título' e falou da sua "obsessão"."Não penso nisso. A minha única obsessão é trabalhar todos os dias para ser melhor e evoluir", confessou.O Portugal-México está agendado para as 18:00 locais (16:00 horas de Lisboa) de domingo e terá arbitragem do argentino Néstor Pitana.Após o duelo com os 'aztecas', Portugal defronta a anfitriã Rússia, a 21 de junho, em Moscovo, e fecha o agrupamento a 24 perante a Nova Zelândia, em São Petersburgo.A Taça das Confederações, prova que serve de teste para o Mundial2018, que vai acontecer igualmente na Rússia, arranca hoje e termina a 02 de julho.