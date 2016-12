Rui Patrício falha jogo do Sporting desta quinta-feira

O que achou desta notícia?







Rui Patrício vai estar fora das opções de Jorge Jesus para o jogo desta quinta-feira frente ao Belenenses. O guarda-redes leonino tem uma rotura na coxa, contraída no jogo da última jornada com o Sporting de Braga, avança o Record.Jesus convocou Beto, que esteve presente na Taça de Portugal e da Liga e o esloveno Azbe Jug, que conta apenas com um jogo pela equipa B do Sporting.O conjunto de Jorge Jesus tenta regressar às vitórias em casa do Belenenses, depois de duas derrotas consecutivas para o campeonato, e tenta não ceder mais terreno para o Benfica, líder da prova com mais 11 pontos do que os 'leões', e para o FC Porto, segundo a quatro pontos das 'aguias'.