Rui Patrício leva leão até à final da Taça da Liga

Guarda-redes defende dois remates no desempate por pontapés da marca de grande penalidade e inibe Brahimi, que atira ao poste.

Por Mário Pereira | 01:30

Da marca de penálti, pela via do desempate, o Sporting avança para a final da Taça da Liga, na qual o espera o V. Setúbal, no próximo sábado. Num jogo em que não abundaram os motivos de interesse, reflexo da escassez de oportunidades de golo, foram as mãos de Rui Patrício as que mais valeram. Parou dois remates da marca dos onze metros e inibiu Brahimi, que com um remate ao poste ofereceu a Bryan Ruiz a possibilidade de saldar velhas dívidas com os adeptos leoninos. Tudo isto após um teimoso zero que castiga a inoperância das linhas avançadas das duas equipas.



O Sporting entrou melhor no jogo. Com as linhas mais juntas e muito subidas, os leões surpreenderam o adversário. Deste processo resultou, aos cinco minutos, uma jogada que haveria de se tornar no grande caso do jogo: após um lançamento de Bruno Fernandes para a área do FC Porto, Danilo envolve-se com Bas Dost em dois momentos. No primeiro puxa a camisola ao holandês e logo depois faz uma placagem que só no futebol americano seria admitida. Penálti por assinalar.



Pouco depois, o FC Porto sofre uma contrariedade, quando Danilo se lesiona sozinho. Isso implicou a saída do médio português, a entrada de Óliver e o recuo de Herrera. Momentos complicados para a formação portista, que, contudo, sobreviveu a este mau momento para dele emergir perto dos 20 minutos. Altura em que o jogo ficou equilibrado.



Isso aconteceu porque também o FC Porto decidiu subir linhas. Ganhou até algum ascendente, embora com processos diferentes dos usados pelo Sporting. Futebol mais linear, bola no espaço e passes de rotura. Num desses lances, chegou ao golo, com Brahimi a servir Sérgio Oliveira e este, com um passe de rotura, a isolar Soares, que na cara de Rui Patrício atirou para o fundo da baliza.



No momento da receção, Soares parece estar em linha com a defesa do Sporting, mas o VAR entendeu anular o lance. Tudo igual. Até ao intervalo, a única nota de relevo vai para a saída, por lesão, de Gelson, trocado por Battaglia.



Na 2ª parte foi o FC Porto que entrou melhor. Passou a fazer o que até então não estava a conseguir: fazer a bola chegar às alas. Mas continuava a falhar na definição na fase decisiva da construção.



Num lance de contragolpe é o Sporting que cria, por fim, uma situação clara de golo, mas após o remate de cabeça de Coates, a bola vai à barra. O FC Porto volta a mostrar os dentes, Patrício brilha após remate de Aboubakar.



Os técnicos decidem intervir com mexidas que dão a ideia de querer evitar o desempate nos remates da marca de onze metros. Sem êxito. Foi nos penáltis que tudo se decidiu. E aí o Sporting esteve melhor.



Sporting e Vit. Setúbal repetem a primeira final

Ao vencer o jogo de ontem no desempate por pontapé da marca de grande penalidade, o Sporting garantiu a terceira presença na final da Taça da Liga, competição que nunca ganhou.



No sábado (20h45), em Braga, os leões defrontam o Vitória de Setúbal, numa reedição da primeira final da competição, em 2007/08. Na altura o resultado foi 0-0 com os sadinos a ganhar nos penáltis (3-2). No ano seguinte, foi o Benfica a derrotar os leões: 1-1 e 3-2 nos penáltis.



ANÁLISE

Rui Patrício ‘saca’ dois

No dia em que igualou Damas como guarda-redes do Sporting com mais jogos feitos frente frente ao FC Porto, Rui Patrício defendeu dois penáltis. Nada de novo, para ele, mas um feito sempre digno de relevo. Casillas também parou dois, mas Rui ainda inibiu Brahimi para a falha decisiva.



Faltou sal ao jogo

Não se pode dizer que tenha sido um mau jogo de futebol. Mas também não foi um primor de emoção. Faltou intensidade de parte a parte, deu até a sensação de não ser um clássico, um jogo entre velhos rivais. Reflexo de tudo isto: uma partida destemperada por falta de golos.



Penálti por marcar

Um erro grosseiro mancha o trabalho do árbitro e do VAR, quando Danilo agarrou e depois placou Bas Dost dentro da área do FC Porto. Custa a perceber como, com recurso a meios tecnológicos, não foi punida uma falta tão evidente. Falhas também no capítulo disciplinar.



"Grande objetivo é ganhar a final"

Jorge Jesus não escondeu a ambição em conquistar a Taça da Liga, no próximo sábado diante do V. Setúbal, depois de eliminar o FC Porto. "O nosso grande objetivo passa por ganhar a final. Quero dar os parabéns aos nossos adeptos e aos meus jogadores".



O treinador do Sporting não poupou nos elogios a Rui Patrício. "Não esperávamos pelos penáltis. Mas sabíamos que tínhamos mais possibilidade que o FC Porto, porque temos um dos melhores guarda-redes do Mundo", referiu o técnico dos leões, deixando uma palavra de apreço ao rival. "Nós eliminámos o FC Porto, não ganhámos o jogo. Continuam invictos, tal como nós".



Jorge Jesus aproveitou ainda para deixar uma bicada a alguns críticos. "Há uns profetas na televisão que dizem: ‘Empataram com o V. Setúbal [no campeonato]. E agora? Está tudo ao contrário...’ Ganhem juízo", atirou o treinador.



"Merecíamos vencer o jogo"

Sérgio Conceição foi homem de poucas palavras, após a eliminação da Taça da Liga, mas deixou os seus sentimentos muito explícitos. "Foi um jogo não bem jogado na primeira parte. Nos 90 minuto s tivemos mais oportunidades e merecíamos vencer."



O treinador do FC Porto não assistiu às grandes penalidades no relvado e optou por ver "no interior por opção". Conceição evitou falar de arbitragem e não quis comentar o golo anulado a Soares. "Não tive oportunidade de ver", referiu.



O técnico dos dragões garante que a eliminação em nada afetará os seus jogadores e mostra vontade máxima em dar boa resposta nas restantes competições em que os azuis-e-brancos estão inseridos. "Agora queremos ganhar o campeonato, a Taça de Portugal e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões", afirmou Sérgio Conceição.