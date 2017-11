Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória admite erro na Champions

Técnico arrependido por deixar Krovinovic de fora da lista para a Liga dos Campeões.

Por António M. Pereira | 08:26

O atual momento de forma de Filip Krovinovic está a deixar um amargo de boca ao técnico Rui Vitória, apurou o CM.



Tudo porque o croata foi deixado de fora da lista do Benfica para a Champions e não pode dar o contributo à equipa nos dois próximos jogos (com o CSKA e Basileia), decisivos para a continuidade da equipa na Europa.



Contratado no defeso passado ao Rio Ave, o médio de 22 anos foi operado no final do mês de junho a uma hérnia inguinal e foi esse o principal motivo para ficar de fora da listagem entregue à UEFA. Na altura, Rui Vitória considerou que outros jogadores do plantel davam mais garantias, tanto a nível físico, como a nível tático.



Krovinovic deixou de estar no boletim clínico no final do mês de agosto e a lista da Champions foi entregue no dia 2 de setembro.



Krovinovic é nesta altura imprescindível para Rui Vitória no esquema de 4x3x3, que inicialmente foi utilizado esta época pelo técnico precisamente na receção encarnada ao Manchester United na Liga dos Campeões (vitória inglesa por 1-0).



No último jogo da Liga, Krovinovic foi um dos destaques das águias, sendo Jonas o homem mais avançado (vitória em Guimarães por 3-1).



Em Portugal só no Benfica

"Sentir-me-ia muito mal, sentiria que ia trair toda a gente que tem carinho por mim [caso fosse para outro clube]. Não me passa pela cabeça jogar noutro clube em Portugal que não seja o Benfica", disse Javi García em entrevista ao site das águias.



Equatoriano na mira

O equatoriano Michael Estrada, do Independiente del Valle, foi ontem apontado pela imprensa sul-americana como estando na mira do Benfica. O avançado de 21 anos está avaliado em 1,6 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.



PORMENORES

3,5 milhões de euros

O Benfica pagou 3,5 milhões de euros pelo passe de Filip Krovinovic. Este valor consta do relatório e contas das águias enviado à CMVM.



Sete jogos realizados

Krovinovic tem sete jogos realizados de águia ao peito, sendo que foi titular em três. A estreia aconteceu no dia 20/9 com o Sp. Braga (Taça da Liga, 1-1).