Rui Vitória aposta forte em Zivkovic

Treinador do Benfica focado em corrigir aspetos defensivos e fazer do sérvio um jogador mais completo para atuar no miolo.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 09:07

Rui Vitória quer fazer de Zivkovic um jogador mais completo para atuar no meio-campo e tem realizado um trabalho específico para o dotar de mais capacidades do ponto de vista defensivo.



Ao que o CM apurou, essa tem sido a prioridade do treinador tendo em vista o próximo jogo, com o Portimonense (sábado), em que deverá voltar a lançar o jovem no onze. O sérvio estava habituado a jogar a extremo, mas, face à lesão de Krovinovic, passou para o centro e ainda procura as melhores rotinas.



Vitória ficou agradado com a resposta do jogador nos últimos dois jogos, pela dinâmica que deu à equipa, mas exige mais nos momentos em que esta está a defender e em posse de bola.



Tal como o treinador assumiu depois da vitória com o Rio Ave, Zivkovic é um jogador com mais capacidade para criar desequilíbrios, combinando com os jogadores dos corredores, e para dar profundidade do que outros médios de origem, como João Carvalho.



Ainda assim, Vitória lamentou o facto de Zivkovic estar "muito metido no ataque" em alguns momentos, quando deveria estar mais perto dos outros médios. São essas dinâmicas que o treinador tem tentado transmitir ao sérvio, que ganha uma nova vida na Luz.



Nas alas, estava tapado por Cervi e Salvio, mas com a lesão de Krovinovic aproveita agora para provar o seu valor.



