Rui Vitória chama 20 jogadores para receção ao Boavista

Rui Vitória, treinador do Benfica, divulgou esta sexta-feira uma convocatória com 20 jogadores para a receção dos 'encarnados' ao Boavista, no sábado, em partida a contar para a 17.ª jornada da I Liga de futebol.

Face ao desafio de terça-feira frente ao Vitória de Guimarães, para a Taça da Liga, o técnico do Benfica deixou apenas de fora o jovem lateral Yuri Ribeiro, mantendo os restantes elementos na lista.

Assim, continuam de fora os defesas Grimaldo e Eliseu, os médios Fejsa e Celis e o avançado Raul Jiménez, todos por problemas físicos.



O desafio entre Benfica, líder com 41 pontos, e Boavista, nono com 20, referente à 17.ª jornada da I Liga, está marcado para as 16h00 de sábado, no Estádio da Luz, e vai ser dirigido pelo árbitro Luís Ferreira (Associação de Futebol de Braga).



Lista de 20 convocados:





- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.



- Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo.



- Médios: Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa e Danilo.



- Avançados: Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.



Ederson e Júlio César.Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo.Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Franco Cervi, Rafa e Danilo.Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito