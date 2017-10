Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória dá confiança a Pizzi

Técnico confia que o internacional português vai regressar à melhor forma.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 08:50

Rui Vitória tem aproveitado a pausa do campeonato para transmitir confiança a Pizzi, numa altura em que o médio do Benfica atravessa um dos piores momentos enquanto jogador das águias, sabe o Correio da Manhã.



O técnico do clube da Luz reconhece a importância do internacional português no plantel e por isso tem mantido conversas individualizadas com o jogador durante os treinos. Nestas conversas, Vitória tem passado a ideia de que tudo não passa de uma fase menos boa e que os assobios que o médio tem ouvido das bancadas fazem parte do futebol, transmitindo a ideia que o nº 21 das águias vai regressar à boa forma.



O técnico do Benfica percebeu também que o médio ficou desapontado por não ter sido chamado para o duplo compromisso da seleção nacional e tem feito de tudo para que o jogador não desmoralize. O baixo rendimento de Pizzi - que até ao momento não apontou nenhum golo, embora tenha feito duas assistências na Liga - coincide com o mau momento que o Benfica atravessa, e Vitória tem consciência de que se o médio de 28 anos estiver no seu melhor, a qualidade de jogo da equipa aumenta. A instabilidade no meio-campo do Benfica também tem influenciado a forma de jogar de Pizzi. A ausência de Fejsa durante o início da época, por lesão, foi um dos fatores que afetou o rendimento do médio, por estar adaptado ao estilo de jogo do sérvio. Sem Fejsa, o centro-campista teve de jogar com Samaris e Filipe Augusto nas suas costas, e a falta de entendimento e de rotinas com o grego e com o brasileiro foram visíveis.



Grimaldo na mira italiana

O Nápoles vai voltar à carga pelo lateral do Benfica Grimaldo e quer garantir a contratação do espanhol no próximo mercado. O jogador é visto como a solução indicada para o lugar de Ghoulam, caso deixe o clube, segundo a imprensa italiana.



Escolha de Willock

A imprensa inglesa realçou a "decisão corajosa" de Chris Willock em assinar pelo Benfica. O jogador inglês terá rejeitado renovar pelo Arsenal para rumar ao futebol português.



Fellaini falha Champions

O médio do Manchester United Fellaini lesionou-se ao serviço da seleção da Bélgica e deve falhar os dois jogos dos ‘red devils’ frente ao Benfica para a Liga dos Campeões.