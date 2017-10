Desportivo das Aves 0 - 1 Benfica

Acompanhe ao minuto o jogo da nona jornada da primeira Liga.

Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo deste domingo em Vila das Aves. A grande novidade da equipa de Rui Vitória é Pizzi ficar de fora, com Diogo Gonçalves e Felipe Augusto a entrarem como titulares.



Rui Vitória faz três mudanças em relação ao jogo da Champions com o Manchester United. Douglas, lesionado, dá o lugar a André Almeida, Seferovic entra no lugar de Pizzi e Jonas rende Jimenez.



O Estádio Clube Desportivo das Aves recebe a nona jornada do campeonato nacional de futebol. O encontro arranca às 18 horas e será dirigido pelo árbitro Nuno Almeida.



Os encarnados seguem em terceiro lugar do campeonato com 17 pontos, já o Desportivo das Aves ocupa a 16ª posição com seis pontos.



Onze do Benfica:

Svilar; André Almeida, Luisão, Rúben Dias e Grimaldo; Fejsa; Diogo Gonçalves, Filipe Augusto e Cervi; Jonas e Seferovic.



Suplentes: Júlio César; Lisandro López, Pizzi, Filip Krovinovic; Raúl Jiménez; Gabriel Barbosa e Franco Cervi.



Treinador: Rui Vitória



Onze do Desportivo das Aves:

Quim; Pedrinho, Diego Galo, Rodrigo Defendi e Nélson Lenho; Vítor Gomes, Washington, Diogo Santos e Nildo; Amilton e Guedes.



Suplentes: Adriano Facchini; Rodrigo Soares; Claúdio Falcão; Paulo Machado; Ryan Gauld e Sami; Derley



Treinador: Lito Vidigal

mas este remata por cima da baliza de Svilar.Cabeçeamento de Nildo só foi travada pelos pés de Rúben Dias.Cruzamento de André Almeida, deixa Salvio na cara de Quim, mas o argentino falha escandalosamente.Nildo aparece em boa posição ao segundo poste, mas remate sai por cima.Jogador dos encarnados invadiu o corredor central, mas faltou critério de remate.Washington derruba Diogo Gonçalves à entrada da grande área. Nuno Almeida não teve dúvidas e marcou a falta.Sferovic remata de pé esquerdo, mas Quim defende.Choque entre André Almeida e Amilton, deixa o jogador encarnado caído no relvado.Mas lateral esquerdo já está recuperado.Atraso de Nildo compromete a defesa, mas Quim estava atento e chegou primeiro para o corte.Cruzamento de Grimaldo, mas defesa das Aves afasta o perigo.Amilton tenta servir Guedes, mas Rubén Dias corta a jogada para canto. Na marcação, Defendi falha o cabeçeamento.Jonas faz passe avançado para Diogo Gonçalves, que sem espaço para criar perigo, consegue ganhar um canto.Desportivo das Aves não consegue desfazer domínio de bola dos encarnados, que têm conseguido criar vários lances de perigo.Salvio tirou das mangas um remate, que foi direto às mãos do guarda-redes do Desportivo das Aves.Salvio tenta furar a pequena área do Desportivo das Aves, mas a bola foge para tranquilidade de Quim.Vitor Gomes surpreende ao rematar de longe, mas Svilar segura sem dificuldade.Excelente trabalho de Diogo Gonçalves, que puxou para dentro e rematou de arco, mas o guarda-redes Quim sacudiu para fora da grande área.- Começa o jogo no Estádio Clube Desportivo das Aves.