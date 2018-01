Rui Vitória descontente com a arbitragem do dérbi

Treinador do Benfica diz que vai ficar "atento à carreira" dos "dois árbitros" do jogo desta quarta-feira.

00:21

Rui Vitória saiu do Estádio da Luz com um empate frente ao Sporting e muitas críticas à arbitragem da equipa liderada por Hugo Miguel.



O técnico encarnado acredita que alguns lances mais polémicos deveriam ter dado penálti a favor do Benfica.

"Vou estar atento à carreira destes dois árbitros, o Hugo Miguel e o Tiago Martins" [vídeo-árbitro], para "ver, em situações do mesmo género, que decisões vão tomar daqui para a frente", admitiu Vitória.



O treinador do Benfica deixou ainda uma nota ao vídeo-árbitro. "Esclareçam até quando e em que circunstâncias é que a consulta do VAR no recinto de jogo pelo árbitro tem de fazer sentido. Aqui deviam ter discutido e o árbitro devia ter tido oportunidade. Esta questão deve ser esclarecida para não suscitar dúvidas", lamentou.