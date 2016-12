Rui Vitória destaca bom momento do Rio Ave

O treinador do Benfica destacou esta terça-feira o momento positivo do Rio Ave, que venceu os últimos quatro jogos da I Liga portuguesa de futebol, e recusou 'afastar' o Sporting da luta pelo título nacional.

Rui Vitória, que fazia a antevisão do encontro da 15.ª jornada, marcado para quarta-feira, lembrou que os vila-condenses encontraram "o rumo das vitórias" desde que Luís Castro substituiu Nuno Capucho no comando técnico.

"O Rio Ave, mesmo antes de o Luís entrar, já mostrava qualidade, mesmo com um ou outro resultado menos conseguido. Agora acertaram com o rumo das vitórias, vem de quatro vitórias seguidas, mas não muda em nada o nosso foco. Vai ser uma equipa difícil, porque tem qualidade e com jogadores estáveis no clube", afirmou, em conferência de imprensa.



Por outro lado, o técnico benfiquista não adiantou se Jonas vai ser titular, depois de ter voltado a competir no sábado, diante do Estoril-Praia.



"Não vou dizer, porque estaria a abrir o jogo sobre a equipa de amanhã [quarta-feira]. O Jonas está num lote de 20 convocados. Se está convocado, é porque está em condições de estar connosco", disse.





A derrota do Sporting, na ronda anterior, com o Sporting de Braga, deixou os 'leões' a oito pontos da liderança, mas, ainda assim, Rui Vitória não excluiu o rival da luta pelo título e considerou que "é prematuro fazer cenários"."Não gosto de fazer balanços a meio de uma competição. Muitos balanços faz com que possamos cair e eu não quero que isso aconteça. Faltam jogar mais jornadas do que aquelas que já jogámos. É preferível andar à frente, mas é muito prematuro dizer que uma equipa está mais ou menos afastada. Preocupo-me exclusivamente com a nossa equipa", referiu.O treinador das 'águias' comentou igualmente o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, que hoje ditou a receção do Benfica ao Leixões, mas recusou abordar uma possível final com o Sporting."Queremos muito vencer, contra uma equipa que também tem o sonho de chegar ao Jamor. Nesta competição, temos de ter a máxima competitividade para levar este adversário de vencida. Falar das meias-finais e da final é faltar ao respeito ao Leixões. Primeiro há que ultrapassar o Leixões e, depois, em função do nosso jogo e dos outros, irei debruçar-me sobre isso", concluiu.O treinador do Benfica, Rui Vitória, recusou comentar a possível saída do defesa-central sueco Linfelof para o Manchester United, em janeiro, mas salientou que os futebolistas do plantel 'encarnado' "são muito apetecíveis para o mercado"."Os nossos jogadores são muito apetecíveis para o mercado, porque são jovens, têm qualidade e têm subido de rendimento. Prevejo carreiras muito boas para muitos destes jogadores. Se acontecer isso com algum jogador, e não significa que seja o Victor [Lindelof], porque não tenho informação em concreto sobre isso, cá estaremos preparados", afirmou.De resto, Rui Vitória disse estar em "sintonia perfeita" com o presidente das 'águias', Luís Filipe Vieira, no que diz respeito à gestão diária da equipa."Não preciso de falar com o nosso presidente, porque ele sabe bem os destinos do clube, quais as nossas opções e soluções. Estamos em sintonia perfeita. Se acontecer com esse jogador ou com qualquer outro, cá arranjaremos a solução", disse.Lindelof tem sido apontado ao Manchester United, sendo que, segundo a imprensa nacional e internacional, a equipa comandada pelo português José Mourinho já terá mesmo avançado com uma proposta de 45 milhões de euros pelo passe do defesa.Benfica, líder com 35 pontos, e Rio Ave, sexto com 23, jogam na quarta-feira, a partir das 18h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que será dirigido pelo árbitro Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.