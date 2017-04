Rui Vitória desvaloriza comentários de Jorge Jesus

O que achou desta notícia?







Rui Vitória não quis comentar as palavras proferidas por Jorge Jesus, durante o Fórum de Treinadores, no qual o técnico dos leões disse que tem a certeza que um dia virá a ser amigo do treinador dos encarnados."Nem vou comentar. São coisas que não me apetece comentar neste momento. Cada um tem a sua vida e faz o seu trabalhinho. Havemos de chegar a esse jogo (refere-se ao dérbi com o Sporting CP, em Alvalade)", encerrou Rui Vitória, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, a ser disputado no Estádio da Luz, a contar para a 2º mão da meia-final da Taça de Portugal.O dérbi entre Sporting e Benfica está agendado para o dia 22 de abril.