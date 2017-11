Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória deu os parabéns a Keaton

Médio norte-americano de 20 anos lançado no jogo com o V. Setúbal agradou ao treinador das águias.

01:30

Rui Vitória ficou extremamente agradado com a prestação e a atitude em campo de Keaton Parks, no encontro do passado sábado frente ao V. Setúbal. Logo após o final do jogo que marcou a estreia do jovem norte-americano de 20 anos no plantel principal, o treinador do Benfica chamou-o e deu-lhe os parabéns, apurou o Correio da Manhã.



Keaton atuou nos últimos 21 minutos do jogo com os sadinos referente à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, ganha pelos encarnados por 2-0. Entrou para o lugar de Pizzi e acrescentou dinâmica ao meio-campo. Teve até parte ativa na construção do lance que acabou com o golo de Krovinovic e que deu mais tranquilidade à equipa do Benfica, a dez minutos do fim, pois até então o jogo estava em aberto.



Rui Vitória já vê neste jovem médio uma alternativa válida a Fejsa e a Filipe Augusto e, sabe o CM, equaciona voltar a incluí- -lo na convocatória para o próximo jogo da Liga, no dia 26, de novo frente ao V. Setúbal em casa, em partida da 13ª jornada.



Natural da cidade de Plano, no estado norte-americano do Texas, Keaton Alexander Parks fez nesta época 11 jogos pela equipa B do Benfica e marcou dois golos. Chegou a Portugal na temporada 2015/16 com destino ao Varzim (equipa de juniores), pela mão de um empresário português, Henrique Sousa. Já nos seniores da formação nortenha chamou a atenção dos olheiros da Luz, destino ao qual chegou no último defeso. Na temporada anterior esteve dez meses sem jogar na equipa poveira devido a um diferendo motivado, alegadamente, por salários em atraso. Acabou por ser contratado pelo Benfica a custo zero.



Na conferência de imprensa que antecedeu o jogo com o V. Setúbal, Rui Vitória justificou a chamada surpreendente de Keaton Parks como um sinal. "Uma mensagem para toda a gente", disse. Frase ambivalente que se destina a incentivar os jovens da equipa B e dos escalões de formação, mas que também tem como destinatários os jogadores ‘consagrados’ do plantel principal, no sentido de não os fazer adormecer. Filipe Augusto e Fejsa ficaram fora do último jogo por opção.