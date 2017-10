Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória diz que “vídeo-árbitro não resolve nada”

Técnico do Benfica desvaloriza a introdução do VAR, uma vez que para si o problema do futebol português “está na cultura desportiva”.

Por Filipe António Ferreira | 01:40

"Se o vídeo-árbitro [VAR] repôs a verdade desportiva? Não sei se repôs ou não - mas não resolve os programas de TV, as quezílias, não resolve nada. O problema não está no VAR, está na nossa cultura desportiva", disse Rui Vitória na antevisão do jogo de hoje, em casa, com o Feirense.



Ainda sobre o VAR, o treinador do Benfica falou sobre o lance polémico no jogo com o Desp. Aves em que Jonas faz falta sobre um adversário e no decorrer da jogada foi assinalado penálti que daria o 3-1. "Não tenho informação de que o VAR tenha oficialmente falhado. Há jogos em que já vi o VAR falhar: na Taça de Portugal, o nosso jogo com o Marítimo, com o Sp. Braga aqui [Luz]"disse Rui Vitória, desconhecendo que foi a própria Federação a reconhecer a ausência de comunicações.



O treinador elogiou as medidas apresentadas por Fernando Gomes, presidente da FPF, mas deixa um alerta: "Lá fora vamos ficando com representações muito boas em termos de clubes e Seleção, mas depois a imagem que passa é negativa. Só quando uma coisa catastrófica acontecer é que arrepiamos caminho. Mais do que termos de fazer, é fazer."



Sobre o Feirense, Rui Vitória teceu rasgados elogios ao adversário e ao seu técnico, Nuno Manta Santos: "São uma equipa solidária, com quem estamos muito bem identificados, com três ou quatro jogadores rápidos que conseguem criar situações de golo. Dou os parabéns aos treinadores que têm essa mentalidade, prefiro as coisas assim e dou os parabéns ao Nuno [disse que o Feirense tinha 50% de hipóteses de vencer]", rematou.