Rui Vitória elogia Samaris

Bruno de Carvalho comparou, ainda, o polémico tema das cartilhas com a pedofilia. "Vou dar um exemplo chato... Quando se começou a falar de pedofilia em Portugal toda a gente sabia que já existia, que havia filmes, que havia o Parque Eduardo VII. Eu frequentei uma escola perto desse parque e toda a gente sabia o que se passava ali. É como a cartilha".

Se o processo do Samaris não é sumário, não sei o que é, se calhar é preciso arrancar a cabeça a alguém." Foi desta forma que Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, reagiu ao facto de o processo ao grego do Benfica (agrediu a soco um jogador do Moreirense na última jornada) ter transitado da Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga para o Conselho de Disciplina da FPF.O líder dos leões esteve ontem reunido em Lisboa com Pedro Proença, presidente da Liga de Clubes, num encontro no qual se discutiu a alteração da regulamentação em termos disciplinares. "No futebol não pode haver normas que não cumpram a Constituição e que violem os direitos de liberdade. Os castigos devem cingir-se ao plano desportivo e se formos analisar a atual lei estaria até impedido de assinar contratos", disse o presidente do Sporting, que se encontra a cumprir castigo de 113 dias de suspensão."Tenho pena de que o Sporting não esteja na luta. Quero fazer a minha obrigação, que é ganhar os jogos todos. Se isso vai influenciar o campeonato, não faço a mínima ideia, mas estou a borrifar-me para quem vai ganhar. Seja o título comemorado no Marquês, sob a égide do grande leão, seja comemorado na rotunda da Boavista, no Porto, sob a égide do leão também. O leão está sempre por cima."