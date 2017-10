Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória entre Raúl e Krovinovic

Técnico está na dúvida em reforçar o meio-campo ou então manter o habitual esquema com dois homens mais avançados.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 10:03

Rui Vitória continua a preparar o jogo de amanhã com o Manchester United (19h45, Sport TV 1) e além da dúvida na baliza, outra está no pensamento do técnico do Benfica: manter a dupla atacante com Raúl Jiménez e Jonas ou reforçar o meio-campo e fazer entrar Krovinovic para o lugar do mexicano.



Com o brasileiro Jonas recuperado de um problema nas costas (melhor marcador das águias esteve ausente do jogo da Taça de Portugal), o treinador das águias continua com interrogações para o jogo da Champions no Estádio da Luz, apurou o CM.



A entrada do médio croata para jogar atrás do avançado permitiria ter superioridade numérica no meio-campo face ao miolo do Manchester United (Matic e Herrera devem ser titulares). Contudo, isso podia isolar Jonas entre os fortes centrais contrários e retirar poder de fogo aos encarnados.



De resto, mais certezas do que dúvidas para Rui Vitória. Salvio, Jardel e Cervi devem regressar ao onze. Na baliza poderá estar outra incógnita. Svilar mostrou qualidades frente ao Olhanense e o técnico está a ponderar em conceder a titularidade ao belga, que bateria o recorde do jogador mais novo a estrear-se na Liga dos Campeões (recorde pertence a Iker Casillas, quando tinha 18 anos e três meses, enquanto o jogador do Benfica tem 18 anos e um mês).



Mas a experiência de Júlio César pode ser um fator decisivo para o brasileiro ser titular, num jogo muito importante na liga milionária (águias somam duas derrotas em dois encontros).



Advogado do Benfica no caso dos mails acusa Porto Canal

"Reiteradamente têm sido praticados crimes no Porto Canal", disse João Correia, advogado que representa o Benfica no caso dos mails, à BTV. "O Benfica não é devedor de nada, somos credores da investigação.



Investigue-se se algum resultado foi obtido por via de coação ou de tráfico de influência. Parece que há um pacto de silêncio entre as entidades reguladoras e judiciais."