Rui Vitória exige rigor e concentração ao Benfica

Jonas e Eliseu recuperaram e podem defrontar Man. United.

Por Pedro Carreira | 11:47

Rigor, entrega, concentração e inspiração. Foram estas quatro as palavras mais utilizadas ontem por Rui Vitória, na antevisão do Benfica-Man. United de hoje (19h45, Sport TV 1), no Estádio da Luz.



"Temos capacidade para fazer melhor e sabemos que este jogo é importante", disse o treinador dos tetracampeões nacionais, a propósito das duas derrotas em dois jogos do Benfica neste Grupo A da Liga dos Campeões (1-2 com o CSKA e 0-5 em Basileia).



Do lado da equipa portuguesa, a grande dúvida é saber quem vai ser o guarda-redes titular. Rui Vitória não esclareceu, pelo que só perto da hora do encontro se saberá quem joga: o belga Svilar (18 anos) ou o brasileiro Júlio César (38), que poderá levar vantagem pela maior experiência em grandes palcos.



Jardel é o único lesionado no plantel benfiquista. Jonas e Eliseu estão recuperados e de volta à equipa, após ausência na vitória (1-0) de sábado sobre o Olhanense (Taça de Portugal).



"Acima de tudo reconhecemos que do outro lado temos uma equipa de grande qualidade e que está muito identificada com o seu treinador", destacou Rui Vitória, deixando elogios a José Mourinho.



"Um ponto aqui pode ser positivo"

"O primeiro objetivo é qualificar-nos. Depois, acabar em primeiro. Neste contexto, um ponto fora de casa contra a equipa mais forte das três [Benfica, CSKA de Moscovo e Basileia] é um resultado positivo", disse José Mourinho, treinador do Manchester United, que está de regresso ao Estádio da Luz.



Krovinovic só em provas nacionais

O croata Krovinovic tem ganho espaço no conjunto de Rui Vitória depois de ter começado a época lesionado. A lesão foi o principal motivo pelo qual não foi inscrito na Champions nesta fase (pode ser usado caso o Benfica ultrapasse a fase de grupos).



Desta forma não estará disponível para o jogo com o Man. United, ao contrário do que o CM erradamente escreveu na edição de ontem. Aos leitores as nossas desculpas.