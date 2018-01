Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória mantém Jardel e Rúben Dias

Luisão espreita o regresso às opções, mas o treinador não desfaz dupla de centrais.

Por António M. Pereira | 09:02

Luisão está praticamente recuperado da lesão na coxa direita que o afastou dos últimos 5 jogos, mas Rui Vitória vai manter a aposta em Rúben Dias e Jardel para o duelo com o Sp. Braga, no sábado.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o capitão vai ter de esperar por uma nova oportunidade para regressar ao onze, uma vez que o treinador não quer desfazer a dupla de centrais que tem dado garantias nos últimos jogos.



O técnico reconhece a importância de Luisão em campo, mas recusa mexer no eixo defensivo num jogo de máxima dificuldade, em que as águias não têm margem de erro, colocando um jogador que procura o melhor ritmo.



Este dilema não é novo para Rui Vitória. Em 2015, Luisão lesionou-se em Alvalade (Taça) e quando recuperou, estava tapado por Lindelof, que aproveitou para conquistar o lugar.



Grimaldo acertado no Nápoles

Alex Grimaldo vai ser jogador do Nápoles nas próximas cinco temporadas. A transferência foi acertada esta semana, em Lisboa, entre o clube italiano e o Benfica.



As águias recebem 30 milhões de euros (mais objetivos) e garantem a continuidade do jogador até junho.



O lateral espanhol, de 22 anos, chegou à Luz em 2015, com o Benfica a pagar 1,5 milhões de euros ao Barcelona. O defesa-esquerdo vai receber no Nápoles três milhões de euros por ano.