Rui Vitória "muito satisfeito" com renovação

Desde que chegou ao Benfica, Rui Vitória treinou a equipa em 94 encontros, conseguindo 70 triunfos e 10 empates e sofrendo 14 derrotas.



Afirmando-se "perfeitamente identificado" com o projeto em curso para o futebol do clube da Luz, Rui Vitória -- que sucedeu a Jorge Jesus no comando dos 'encarnados' na temporada de 2015/2016 - considerou que o seu "cunho pessoal" começa a tornar-se mais visível.



"Sinto-me cada vez mais participante e integrante neste projeto. Sinto que o meu cunho pessoal passa a ficar mais vincado. É a sintonia total entre o que são as minhas ideias, o que é a ideia do presidente, a dimensão e o projeto que o Benfica tem", comentou.



Rui Vitória adiantou ainda que o projeto para o futebol do Benfica, que encabeça, continuará a passar pela aposta em "jogadores vindos da formação".



O treinador Rui Vitória manifestou-se hoje "muito satisfeito" com a renovação do vínculo que o liga ao Benfica, campeão nacional de futebol, salientando existir uma "sintonia total" com o presidente dos 'encarnados', Luís Filipe Vieira."É com muita satisfação que hoje formaliámos aquilo que há muito tempo estava acertado (...) Significa o reconhecimento de parte a parte daquilo que temos vindo a fazer. Da minha parte, um prazer enorme em trabalhar num clube desta dimensão, da parte do Benfica um reconhecimento do trabalho que eu e os restantes elementos da minha equipa técnica temos vindo a fazer", disse, em declarações à Benfica TV.A renovação de Rui Vitória até ao final da temporada 2019/2020 foi hoje anunciada pelo Benfica na sua página oficial no Twitter.