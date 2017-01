Rui Vitória não admite que tentem branquear o mérito do Benfica

Rui Vitória terminou dizendo "não ter qualquer motivo para andar a falar dos árbitros", acreditando que em Portugal "existem árbitros de grande qualidade".



"É importante e não nos devemos esquecer, que quando apontamos um dedo a alguém, temos três a apontar para nós. Devemos fazer uma reflexão sobre isto. Temos um país que é campeão europeu e não vamos andar aqui a destruir aquilo que andámos a fazer", afirmou.Rui Vitória terminou dizendo "não ter qualquer motivo para andar a falar dos árbitros", acreditando que em Portugal "existem árbitros de grande qualidade".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O treinador do Benfica disse esta sexta-feira o que não aceita nem admite que "tentem branquear" o que os 'encarnados' alcançaram até agora, depois das acusações relativamente à polémica da arbitragem no futebol português."Não posso deixar passar isso em claro. Não aceito nem admito que tentem branquear aquilo que é mérito do Benfica, nem que seja posto em causa. Não admito que alguém o faça, porque os nossos jogadores têm sido fantásticos. O que temos vindo a conquistar tem sido feito onze contra onze e serei sempre aqui uma voz ativa", começou por explicar.Na conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado diante do Vitória de Guimarães, o treinador 'encarnado' lembrou que Portugal agora é visto com outros olhos pelo mundo do futebol, após a conquista do Euro2016, frisando a importância manter o bom que foi alcançado.