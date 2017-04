Benfica 0-0 Marítimo

8' - Mitroglou entra na área do Marítimo mas foi assinalada falta ao grego que empurrou um adversário.Fora de jogo tirado a Brito.Cruzamento da direita de Salvio sai perto da trave.Charles, Patrick, Zainadine, Raul, Luís Martins, Fransérgio, Erdem Sem, Alex Soares, Brito, Keita E Edgar Costa.Ederson, Semedo, Luisão, Lindelof, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Salvio, Rafa, Jonas, Mitroglou--------------O líder Benfica recebe esta sexta-feira o Marítimo (18h15), em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, em que as 'águias' estão proibidas de ceder pontos, sob ameaça do FC Porto, que joga no sábado.Com benfiquistas e portistas separados apenas por um ponto a seis jornadas do final do campeonato, o jogo de hoje, que terá arbitragem de Nuno Almeida (associação do Algarve), é mais um crucial no objetivo de um inédito 'tetra' do clube da Luz.Este será o terceiro encontro da temporada entre as duas equipas, com a equipa de Rui Vitória a golear o Marítimo na Taça de Portugal (6-0), mas, depois, em dezembro, a sofrer também a sua primeira derrota na I Liga (2-1) na Madeira.Será um teste duro para o Benfica, com o Marítimo na sexta posição da Liga e capaz de criar muitas dificuldades, numa ronda que antecede o dérbi entre Sporting e Benfica, a 22 de abril, e no qual o FC Porto quererá tirar dividendos.