Rui Vitória não vê crise no Sporting

Treinador do Benfica recusa cenário de “instabilidade” nos leões e avisa: “Não mudamos o discurso por os adversários perderem ou ganharem”.

Por João Pedro Óca | 09:49

Rui Vitória não vê "crise nem instabilidade" no Sporting e garante que o Benfica não vai "gastar energias" a pensar nos rivais. "Faltam 13 batalhas. De nada serve estarmos preocupados com os outros. Em Portugal faz-se muito isto: uma equipa ganha um jogo e é a melhor. Depois, perde um jogo e está tudo mal. A vida das equipas tem muitas vezes caminhos mais favoráveis e menos favoráveis. Não mudamos o discurso por os adversários perderem ou ganharem", disse o técnico, desvalorizando a série negativa de resultados do Sporting (uma vitória em seis jogos), que atravessa também uma crise diretiva.



As águias partem para a 22ª jornada, hoje, no terreno do Portimonense, em 2º lugar com os mesmos pontos dos leões e a dois do FC Porto, mas Rui Vitória realçou o estatuto de tetracampeão para garantir que a equipa está habituada a lidar com a pressão da proximidade com o topo da tabela: "Muitos dos meus jogadores já passaram por situações destas. Quando nos focamos no nosso jogo, no que temos a fazer, toda a ansiedade negativa é diminuída."



O treinador do Benfica desvalorizou ainda o facto de os encarnados terem uma menor carga de jogos até ao final da época do que os rivais, que estão ainda a disputar três competições. "Não há nenhuma tese que esteja carimbada que diga que jogar mais ou menos será a receita do sucesso. Basta olhar para o nosso passado recente. O Pizzi no último campeonato foi o melhor jogador e fez 55 jogos", assinalou o técnico, que, apesar de não o ter revelado, deverá manter Zivkovic ao lado Pizzi e Fejsa no meio-campo, tal como no último jogo com o Rio Ave.



"Vítor Oliveira é o treinador da moda"

"Vítor Oliveira é o treinador da moda." Foi através desta revelação curiosa sobre o treinador do Portimonense que Rui Vitória aproveitou para destacar a qualidade dos algarvios, que vêm de duas vitórias seguidas na Liga. O treinador do Benfica elogiou o trio da frente (Nakajima, Fabrício e Tabata), mas garantiu que o adversário de hoje "vale pelo seu todo".



Do lado do Portimonense, Vítor Oliveira assumiu que o Benfica é favorito e apontou o dedo a quem, em tempos, colocou as águias fora da luta pelo título. "Parecia que a luta se resumia a apenas dois clubes, o que não é verdade. E o Benfica aproveitou. Puseram-nos fora da corrida do título e isso foi a gasolina que os fez crescer nestes últimos jogos. Está na corrida e num crescente de forma."



Ainda assim, o técnico acredita numa "surpresa": "Vamos tentar jogar nos limites das nossas capacidades, porque só com um Portimonense ao seu melhor nível e um Benfica menos bem é que teremos hipóteses."