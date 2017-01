Rui Vitória pede determinação para vencer Tondela

O treinador do Benfica reconheceu este sábado que o Tondela está a passar por uma fase difícil, mas frisou que só com determinação é que os 'encarnados' poderão levar de vencida o último classificado da I Liga de futebol.



"É um adversário que está a passar por um momento complicado em termos de classificação. É uma equipa de I Liga, que tem jogadores de qualidade e o nosso foco é ainda maior porque sabemos que temos o objetivo de ganhar. Só iremos ganhar se trabalharmos e formos determinados", referiu Rui Vitória.



Na antevisão ao encontro de domingo da 18.ª jornada diante do Tondela, o técnico das 'águias' reforçou a ideia de que o Benfica encara e aborda "as equipas de uma forma sempre correta" e que o empate (3-3) caseiro da última jornada frente ao Boavista "não serviu de aviso para a equipa".





Questionado sobre os rumores que apontam uma eventual chegada do defesa central uruguaio do Sporting Sebastian Coates ao clube da Luz, Rui Vitória elogiou o atleta, mas preferiu destacar os que tem no plantel e na formação."Tenho centrais de grande qualidade e estou satisfeito com eles. O Coates, como muitos outros que andam no futebol português, tem qualidade. São questões que dizem respeito ao presidente, não estou nada preocupado com isso, nem virado para ai. Na formação temos centrais de qualidade", justificou.Ainda sobre as especulações de saídas e entradas no plantel das 'águias', o treinador frisou que as notícias não perturbam nem distraem os jogadores."Estes jogadores têm sido fantásticos. Não há razão nenhuma para pensar que mexe, porque não mexe. Os nossos jogadores sabem muito bem que, para terem um futuro risonho, têm de trabalhar muito aqui dentro. Quem não estiver focado, dificilmente terá futuro no Benfica", explicou.No domingo, o Benfica recebe o Tondela, no Estádio da Luz, pelas 16:00, em partida a contar para a 18.ª jornada, que será dirigida pelo árbitro Bruno Esteves, da associação de Setúbal.