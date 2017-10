Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória pede futuro diferente

“Aproveitámos para melhorar e corrigir. Os jogadores estão prontos”, diz treinador.

Por João Pedro Óca | 08:24

"Aproveitámos este espaço para fazer um ciclo de trabalho importante, de melhoria e de correção para um futuro que nós queremos que seja diferente. Fizemos um trabalho muito bom do ponto de vista físico, técnico, tático e mental." É desta forma que o Benfica tem trabalhado na pausa das competições para pôr termo à recente série de maus resultados, com duas vitórias nos últimos oito jogos, revelou ontem Rui Vitória.



O treinador quer virar a página já frente ao Olhanense, no sábado, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. "Sinto os jogadores a estarem mais prontos e preparados para as competições que aí vêm", disse o técnico, que admitiu testar jogadores menos utilizados numa gestão equilibrada. "Vamos jogar com quem tem capacidade para dar resposta, tendo em conta este ciclo com jogos com pouco intervalo entre si", disse.



À margem de uma ação solidária com crianças e idosos no complexo social Sagrada Família (Buraca, Amadora), o treinador respondeu a Sérgio Conceição, a quem foi pedido para travar o domínio do Benfica: "São vontades perfeitamente legítimas, mas o Benfica ganhou quatro anos seguidos e tem muita vontade de continuar a ganhar."



"Lesão de Eliseu não é grave"

"Pela informação que recebemos, pensamos que não é grave. Hoje [ontem], vamos recomeçar os trabalhos com o Eliseu e com os outros jogadores que estão a chegar das seleções", disse Rui Vitória sobre o lateral que saiu com queixas na coxa direita no Portugal-Suíça, na 3ª feira.



Samaris: castigo de três jogos

O Conselho de Disciplina mantém o castigo de três jogos a Samaris, rejeitando o recurso do Benfica, que já apresentou um novo recurso ao Conselho de Justiça. Em causa está uma agressão a Paulinho (Sp. Braga).



"Temos jogadores para colmatar a ausência", disse Rui Vitória.



PORMENORES

Sem despedidas a Varela

"Desistir de Varela? Não vejo as coisas assim", disse Vitória sobre a possibilidade de o guardião sair em janeiro. Varela saiu da equipa após um erro com o Boavista e não voltou a jogar.



Felicitações à Seleção

"É um trabalho de continuidade, muito bem feito do futebol português", disse Vitória sobre o apuramento para o Mundial.