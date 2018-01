Rui Vitória pede respeito e compara declarações de treinadores à "Casa dos Segredos"

Técnico do Benfica exige ser respeitado e quer encerrar polémica com Sérgio Conceição

16:46

Foi um Rui Vitória ao ataque que compareceu esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão do próximo jogo da I Liga. Falando da polémica com Sérgio Conceição, que chamou "boneco comandado" ao treinador do Benfica, Vitória exigiu respeito:

"Este episódio não começou aqui, que fique claro, mas termina aqui, da minha parte. Depois, tenho ouvido coisas destas: haja respeito pelos treinadores. Mas eu faltei ao respeito a alguém? Mas eu faltei ao respeito a alguém? Não aceito que digam isso da minha pessoa. Nunca ultrapassei os limites e não aceito ser metido dentro do mesmo saco. O treinador do FC Porto que disse o que disse e agora que assuma as suas responsabilidades. Sou um treinador de equipa grande, mas sou uma pessoa normal. Fiz um percurso de baixo para cima, atingindo objetivos em todos os clubes por onde passei. Falo o que quero, da forma que quero, e sei a responsabilidade e a importância do cargo e do clube que represento. Da minha parte, houve sempre respeito. Não vale tudo para ganhar. Não aceito que ultrapassem o limite comigo. De há duas semanas para cá há um ataque ao Benfica e os benfiquistas já perceberam isto. Serei sempre assim até a minha demência bater aqui dentro. Nunca pedi a ninguém para treinar um clube. Ponto final. Mas é que é mesmo ponto final"

Cansado das perguntas sobre o tema, Rui Vitória comparou a polémica a um reality show:

"Parece que estamos naqueles programas em que se mete dois ou três jovens com uma garrafa de gin, uma garra de vodka e uma de whiskey e depois na manhã seguinte diz-se que houve sexo na Casa dos Segredos.

Parece que estamos a dizer a um conteúdo. Isto não interessa para nada.

O Rui Vitória não está a responder ao Sérgio Conceição, nem ao Jorge Jesus, não quero responder mais nada. Estou a dar a minha opinião, está dada".