Rui Vitória pressionado

CM sabe que o técnico é também acusado de se ter incompatibilizado com Danilo, que acabou por sair para o Standard Liège. Entre as críticas está também a gestão da defesa, nomeadamente o descontentamento de Jardel e a utilização de Lindelof à esquerda. Muitos defendem que rende mais à direita e que não joga nessa posição devido à insistência de Rui Vitória em aí colocar Luisão.



sabe que o técnico é também acusado de se ter incompatibilizado com Danilo, que acabou por sair para o Standard Liège. Entre as críticas está também a gestão da defesa, nomeadamente o descontentamento de Jardel e a utilização de Lindelof à esquerda. Muitos defendem que rende mais à direita e que não joga nessa posição devido à insistência de Rui Vitória em aí colocar Luisão.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60%





40% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







60% Muito insatisfeito

60%





40% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

Rui Vitória vive um dos piores momentos desde que chegou ao Benfica, no início da época passada.O treinador tem sido alvo de críticas de elementos da estrutura do Benfica e também dos adeptos, depois da surpreendente eliminação da Taça da Liga pelo Moreirense (derrota por 3-1) e do desaire com o V. Setúbal (1-0) para a Liga, o que permitiu ao FC Porto reduzir a diferença para um ponto e ao Sporting para sete.Entre as críticas, a sobrecarga de jogos de Pizzi é a mais acentuada. O técnico é acusado de ter feito uma rotatividade geral no plantel sem proteger o médio-ofensivo. Pizzi já alinhou em 33 jogos nesta época, realizando um total de 2700 minutos (11 golos). Na Liga esteve nas 19 jornadas (1648 minutos). Os críticos de Rui Vitória não entendem o facto de o técnico ter colocado o médio no jogo da Taça de Portugal frente ao Leixões (triunfo por 6-2). Agora com Pizzi em dúvida devido a problemas musculares contraídos no Bonfim, os críticos do treinador questionam se André Horta terá ritmo suficiente para manter o equilíbrio da equipa durante o jogo com o Nacional.