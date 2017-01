Rui Vitória quer “vencer todas as competições”

O que achou desta notícia?







"Olhamos para todas as competições como uma grande oportunidade de ganhar jogos e troféus. Não consigo fazer a divisão entre competições mais ou menos importantes. Vamos para a meia-final como se fosse outro jogo qualquer, para ganhar." A mensagem é de Rui Vitória, treinador do Benfica, no lançamento de um jogo que dá acesso à final da Taça da Liga, hoje, diante do Moreirense (20h45).O técnico tem a consciência de que os encarnados são os principais favoritos a um dos lugares no jogo decisivo e a vencer a prova, sobretudo face às ausências dos rivais FC Porto e Sporting, mas não entra em euforias. "Se os outros estão ou não estão já não é comigo", garantiu o treinador, que alertou para os perigos do Moreirense. "É uma equipa boa, que tem feito um progresso com o novo treinador e que também terá motivação enorme para chegar à final. O favoritismo tem de ser provado dentro do campo", assumiu.Para o duelo no Algarve, Vitória já não conta com Gonçalo Guedes, que saiu para o PSG. Uma mudança que não surpreendeu o treinador: "Não podemos querer mostrar o que é aqui feito na formação e depois querer que os jogadores fiquem escondidos. Saiu o Gonçalo, mas não há qualquer drama. O que aconteceu foi inevitável, pois, apesar de o Benfica ser um dos melhores clubes do Mundo, em termos financeiros há clubes mais fortes." Também por isso, Vitória não fecha a porta nem a entradas nem a saídas até ao fecho do mercado (terça-feira): "Temos jogadores muito apetecíveis no plantel."