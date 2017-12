Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória recebeu 2,5 milhões pelo bicampeonato

Valor divulgado em alegado primeiro contrato assinado pelo treinador do Benfica.

22.12.17

O treinador do Benfica, Rui Vitória, terá recebido um prémio bruto de 2,5 milhões de euros pela conquista do bicampeonato.



Os pormenores e o valor aparecem no alegado primeiro contrato firmado entre Vitória e o clube da Luz, que foi divulgado na Internet.



Segundo adianta o jornal Record, o documento é datado de 15 de junho de 2015 e foi assinado pelo treinador das Águias e por Luís Filipe Vieira, tendo três temporadas de validade.



No documento, é dito que o técnico receberia um milhão de euros de prémio pela conquista do primeiro campeonato e 1,5 milhões se vencesse uma segunda vez.