Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória recusa ‘Casa dos Segredos’

Treinador das águias responde a Sérgio Conceição, do FC Porto, depois de este o ter comparado a um “boneco”.

Por Mário Morgado Ribeiro | 06:00

Rui Vitória usou um forte discurso para responder a Sérgio Conceição, que recentemente o comparou a um "boneco comandado".



"Tenho visto esta semana: ‘haja respeito entre os treinadores’... mas eu faltei ao respeito a alguém? Nem aceito que o digam de forma leviana sobre a minha pessoa, nunca passei determinados limites e como não os ultrapassei não metam tudo dentro do mesmo saco. O treinador do FC Porto disse o que disse, assuma as suas responsabilidades", afirmou esta sexta.-feira o técnico do Benfica, num tom exaltado, na antevisão do jogo diante do Sp. Braga, hoje, às 20h30.



"Da minha parte haverá sempre respeito entre os treinadores. Uma coisa são divergências de opinião sobre jogos, outra coisa é achar que vale tudo para ganhar. Para mim não vale ", garantiu Rui Vitória, antes de colocar um ponto final na polémica.



"Parece que estamos naqueles programas em que se colocam dois ou três jovens num programa à noite com uma garrafa de vodka, uma de gin e outra de whisky, fechados dentro de uma casa, e no dia seguinte diz-se que houve sexo na ‘Casa dos Segredos’. Parece que estamos a induzir um conteúdo. Já disse o que tinha a dizer. O Rui Vitória não está a responder ao Jorge Jesus ou ao Sérgio Conceição. Há limites", disse.



De olho no 1º lugar da Liga, o Benfica está obrigado a vencer um adversário que tem apenas três pontos a menos (37). "Ir a Braga não é fácil, mas sabemos o que temos de fazer."



"Condicionado? Tenho a minha cabeça limpa"

"Acham que sou uma criança? Imaginam-me a ser condicionado? Alguma coisa deve estar mal. Confio em mim, tenho a minha cabeça limpa, estou resolvido na vida. Sei o que faço, faço-o em consciência e sempre foi assim."



Na antevisão do jogo, Rui Vitória garantiu que nunca foi obrigado a dizer nada contra a sua vontade.



"Título? Temos de esperar por uma gripe dos grandes"

No lançamento do jogo com o Benfica, hoje, Abel Ferreira aproveitou para desvendar as aspirações do Sp. Braga a intrometer-se entre os grandes na luta pelo título, depois de Sérgio Conceição ter colocado os minhotos entre os candidatos.



O líder FC Porto está a oito pontos e os encarnados a três, no terceiro lugar. "Prefiro ouvir um elogio do que uma crítica. Mas prefiro uma crítica construtiva a um falso elogio. O Sp. Braga já foi terceiro e quarto, mas nesses anos essas equipas acima estavam ‘constipadas’, agora temos que estar cheios de saúde e esperar que possam ter uma ‘gripezita’ e se deixem dormir, aí seria mais fácil fazer o que ainda não foi feito. Não é impossível e o homem é do tamanho do seu sonho", disse o técnico dos minhotos, que revelou ainda a admiração que tem pelo técnico do FC Porto: "Teve uma carreira fantástica como jogador e agora como treinador. Admiro a sua raça e determinação."



Depois, seguiram-se elogios ao Benfica, adversário desta noite, e a Rui Vitória: "É um exemplo e uma referência. Alguém que não dá desculpas, que olha para dentro e valoriza os jogadores que tem. Que potenciou jogadores como Ederson, Lindelof e Nélson Semedo. Merece todo o respeito e cautela. Sabemos da mais-valia do campeão, com grandes jogadores, mas temos de mostrar disponibilidade e audácia para fazer o que temos vindo a fazer", concluiu o treinador.



Ricardo Esgaio e Raul Silva estão de regresso às opções de Abel

Ricardo Esgaio e Raul Silva são as principais novidades da convocatória para a receção ao Benfica. A dupla minhota não jogou na última jornada diante do Rio Ave devido a castigo mas deve alinhar hoje no onze inicial frente às águias.



Fora das contas do treinador Abel Ferreira, por lesão, ficam Marafona, Ricardo Ferreira e Fransérgio.