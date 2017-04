Rui Vitória na Luz até 2020

CMTV, no passado dia 1 de março.



Esta temporada, Rui Vitória já venceu uma Supertaça e procura chegar ao inédito tetracampeonato e vencer a Taça de Portugal pela primeira vez, na Luz. Além dos títulos conquistados, o presidente Luís Filipe Vieira está encantado com a forma como Vitória tem projetado alguns jogadores da formação. "Há um projeto que temos de longo prazo e é para continuar", disse o presidente à, no passado dia 1 de março.

Rui Vitória renovou contrato com o Benfica até 2020, menos de dois meses antes do final da época. A extensão do vínculo por mais dois anos já estava a ser preparada há algum tempo, tal como onoticiou em janeiro último, e avança numa altura determinante da época em que a equipa luta pelo título nacional e está apurada para a final da Taça de Portugal."Vamos continuar com o mesmo projeto que foi pensado desde que chegámos, nomeadamente na aposta em jogadores vindos da formação. E é por tudo isto que me sinto cada vez mais participante neste projeto, em que o meu cunho pessoal está mais vincado. Há uma sintonia total entre mim e as ideias do presidente. Sinto-me perfeitamente identificado", disse ontem o treinador, que chegou à Luz em 2015 e que logo na primeira época venceu o campeonato e a Taça da Liga, alcançando também os quartos de final da Liga dos Campeões.Com a renovação, Rui Vitória duplica o salário. Passa a auferir um milhão de euros por ano, em vez dos 500 mil anuais. Números ainda assim inferiores aos do seu antecessor, Jorge Jesus, quando estava na Luz: quatro milhões de euros anuais brutos.