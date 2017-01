O que achou desta notícia?







4.8% Muito insatisfeito

4.8%

9.5%

9.5%

85.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







4.8% Muito insatisfeito

4.8%

9.5%

9.5%

85.7% Muito satisfeito Outras 21 pessoas também já deram o seu contributo pub

O treinador Rui Vitória renova contrato, na próxima semana, com o Sport Lisboa e Benfica.Segundo apurou o, esta terça-feira, o técnico vai continuar com as Águias até 2021.O anterior contrato celebrado entre o clube e Vitória garantia a permanência do treinador até 2018.