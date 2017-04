Rui Vitória renova contrato com o Benfica

Desde que chegou ao Benfica, Rui Vitória treinou a equipa em 94 encontros, conseguindo 70 triunfos e 10 empates e sofrendo 14 derrotas.Antes de chegar ao Benfica, o treinador tinha treinado o Vitória de Guimarães, ao serviço do qual conquistou uma Taça de Portugal, frente aos 'encarnados', em 2012/13.Rui Vitória iniciou a carreira de treinador no Vilafranquense, passou pelos juniores do Benfica, pelo Fátima e pelo Paços de Ferreira, antes de assinar pelos vimaranenses.