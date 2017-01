O que achou desta notícia?







O treinador do Benfica, Rui Vitória, foi punido pelo Conselho de Disciplina com 15 dias de suspensão Rui Vitória, na sequência da expulsão após o encontro com o Moreirense, avança o jornal Record.O técnico dos encarnados tem ainda de pagar uma multa de 3 825 euros.Em atualização