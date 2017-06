Rússia a postos e com plano

O que achou desta notícia?







É uma Rússia sem estrelas – o guarda-redes Akinfeev e o médio Zhirkov são os mais conhecidos da equipa – que defronta amanhã Portugal (8º na tabela da FIFA), após a vitória sem brilho no jogo inaugural, frente à Nova Zelândia.A seleção russa (63ª lugar no ranking da FIFA) – que tem como emblema a águia bicéfala, representando a união dos povos do Ocidente e do Oriente, procura uma vitória que lhe assegure a passagem à fase seguinte.Se no cômputo geral Portugal tem saldo positivo (seis vitórias, um empate e três derrotas), em casa da Rússia, em quatro jogos, nunca conseguiu vencer nem marcar qualquer golo. Chersesov, o selecionador, já deixou o aviso: "Temos um plano para defrontar Portugal. Está toda a gente a postos!"