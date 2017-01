Rússia bate Portugal em particular de futsal

O ritmo e a intensidade mantiveram-se nos segundos vinte minutos, mas faltaram mais golos. Brilharam os guarda-redes e os mágicos Ricardinho, o português, e Robinho, o brasileiro naturalizado russo , para dar outra cor a um duelo que se repete amanhã (14h30), em direto na CMTV.



O primeiro tempo foi recheado de golos e espetáculo. Chiskala pôs a Rússia em vantagem no marcador, mas Ricardinho, logo a seguir, repôs a igualdade. Num duelo de parada e resposta, com a Rússia tentar controlar e Portugal a procurar aproveitar os erros do adversário, André Coelho fez a reviravolta. Mas a vantagem durou pouco. Robinho deixou o jogo empatado ao intervalo.O ritmo e a intensidade mantiveram-se nos segundos vinte minutos, mas faltaram mais golos. Brilharam os guarda-redes e os mágicos Ricardinho, o português, e Robinho, o brasileiro naturalizado russo , para dar outra cor a um duelo que se repete amanhã (14h30), em direto na"Estou orgulhoso dos jogadores. Este é o nosso caminho e vamos continuar a lançar jovens. Neste jogo, houve um deslize no final, mas paciência", disse Jorge Braz. Já Ricardinho realçou "um bom espetáculo". "Uma excelente prestação com o vice-campeão mundial", destacou.

A seleção nacional de futsal perdeu diante da Rússia, por 3-2, em jogo de preparação para a fase de qualificação para o Europeu 2018.Os jogos a doer só começam em abril, mas a equipa das quinas teve ontem um duro teste diante da seleção vice-campeã mundial em 2016. Perante um pavilhão lotado, no Seixal, e com transmissão em exclusivo da, Portugal sentiu dificuldades para o impôr o seu jogo, mas lutou pela vitória até aos últimos minutos.Já perto do fim, Batyrev selou o triunfo do conjunto russo, no único golo marcado na segunda parte, em que as equipas desperdiçaram várias oportunidades.